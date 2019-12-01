Desmantela Guardia Civil tres campamentos criminales en la sierra de Salvador Escalante, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Julio de 2026 a las 14:22:07

Salvador Escalante, Mich., a 5 de julio de 2026.- Como parte de un operativo de vigilancia desplegado en la zona serrana del municipio, elementos de la Guardia Civil localizaron y destruyeron tres campamentos que, de acuerdo con los primeros indicios, eran utilizados por integrantes de la delincuencia organizada para operar en el cerro de La Cantera.

El hallazgo ocurrió durante recorridos de prevención y patrullaje efectuados en esa región montañosa, donde los agentes detectaron varios asentamientos improvisados ocultos entre la vegetación. Tras una inspección, determinaron que los espacios presentaban características compatibles con puntos de resguardo y permanencia temporal de presuntos grupos criminales.

Una vez asegurada el área, el personal policial procedió al desmantelamiento de las estructuras con el objetivo de impedir que continuaran siendo empleadas para actividades ilícitas.

Las autoridades informaron que el operativo concluyó sin incidentes. No hubo enfrentamientos con civiles armados, tampoco personas detenidas ni se reportó el aseguramiento de armamento, droga o algún otro objeto constitutivo de delito.

La Guardia Civil indicó que este tipo de incursiones en zonas de difícil acceso forman parte de la estrategia para incrementar la presencia institucional en áreas donde históricamente han operado células delictivas, además de obstaculizar su capacidad de movilidad y logística.

Finalmente, la corporación señaló que los patrullajes y operativos de reconocimiento continuarán de manera permanente en la región serrana de Salvador Escalante, con el propósito de reforzar las condiciones de seguridad y reducir los espacios utilizados por organizaciones criminales.