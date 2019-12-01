Desconocidos balean academia de danza en Uruapan, Michoacán, solo hubo daños materiales 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 18:32:37

Uruapan, Michoacán, a 22 de septiembre del 2025. - Daños materiales dejó como saldo el ataque a balazos que varios desconocidos llevaron a cabo contra la fachada de una academia de danza ubicada en la colonia Morelos.

Al respecto, se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la referida escuela ubicada en la calle Justo Mendoza de la referida colonia, se habían realizado disparos de arma de fuego.

AL sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron indicios del ataque, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido, se constituyó en el sitio personal de la FGE, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes.