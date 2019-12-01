Desconocidos balean academia de danza en Uruapan, Michoacán, solo hubo daños materiales 

Desconocidos balean academia de danza en Uruapan, Michoacán, solo hubo daños materiales 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 18:32:37
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 22 de septiembre del 2025. - Daños materiales dejó como saldo el ataque a balazos que varios desconocidos llevaron a cabo contra la fachada de una academia de danza ubicada en la colonia Morelos.

Al respecto, se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la referida escuela ubicada en la calle Justo Mendoza de la referida colonia, se habían realizado disparos de arma de fuego.

AL sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron indicios del ataque, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido, se constituyó en el sitio personal de la FGE, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vinculan a proceso a Rubén “S”; militar acusado de feminicidio en Tamaulipas
Procesan a René ‘N’ por presunto abuso sexual contra una menor
Policías baleados en retenes de Uruapan, Michoacán, son los
Persecución en Celaya deja una persona fallecida y dos lesionados, entre ellos un guardia nacional
Más información de la categoria
Policías baleados en retenes de Uruapan, Michoacán, son los
El factor que amenaza con una crisis económica aún peor que la de 2008
Caso Koldo salpica a México: acusan de corrupción y sobornos en el Tren Maya
Militares y comando armado protagonizan persecución en Tierra Caliente: Con ponchallantas y vehículos bloquearon la carretera Apatzingán - Tepalcatepec, Michoacán
Comentarios