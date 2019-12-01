Denuncian la desaparición de familia de Monterrey, Nuevo León, que se encontraba de visita en Catemaco, Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Enero de 2026 a las 22:53:17

Catemaco, Veracruz, a 4 de enero de 2026.- Desde la tarde del sábado se perdió comunicación con una familia procedente de Monterrey, Nuevo León, que se encontraba de visita en la región costera de Catemaco, Veracruz.

Según la información disponible, el último contacto que tuvieron con sus familiares ocurrió después del mediodía del sábado 3 de enero de 2026. Para el domingo 4 de enero, la desaparición ya fue notificada formalmente ante las autoridades.

Elementos de Protección Civil emprendieron labores de búsqueda para localizar a Maximino Sánchez, su esposa Rocío Flores y su hija Denisse Sánchez, quienes se desplazaban en un vehículo Chevrolet Tracker color arena, con placas YCS-361-B.

Los familiares expresaron su profunda preocupación y pidieron la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que pueda contribuir a conocer el paradero de la familia.