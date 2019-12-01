Decomisan más de 26 mil litros de huachicol y estupefacientes en Hidalgo

Decomisan más de 26 mil litros de huachicol y estupefacientes en Hidalgo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 13:15:43
Atotonilco, Hidalgo, a 26 de agosto 2025.- Personal e seguridad federal y estatal aseguró más de 26 mil litros de hidrocarburo, así como estupefacientes en el municipio de Atotonilco de Tula, en Hidalgo.

De acuerdo con información oficial, el operativo formó parte de las tareas de combate a delitos en materia de hidrocarburos, de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP).

Asimismo, a través de un comunicado se dio a conocer que el cateo se ejecutó en un predio en la colonia Conejos en el que presuntamente se resguardaba hidrocarburo de manera ilegal.

En el inmueble se aseguraron:

  • 15 remolques tipo cisterna, cuatro de ellos con reporte de robo vigente
  • 26 mil 875 litros de hidrocarburo
  • una camioneta sin placas
  • dos tractocamiones
  • 193 dosis de presunta mariguana
  • 67 dosis de presunto crystal

Todo lo decomisado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

