Decomisan más de 13 toneladas de precursores químicos en carretera de Durango; hay un detenido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 08:33:34

Victoria de Durango, Durango, 29 de octubre del 2025.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, detuvieron a una persona y aseguraron un tractocamión que transportaba más de 13 toneladas y 13 mil 400 litros de sustancias y precursores químicos utilizados para la elaboración de estupefacientes sintéticos.

El operativo se llevó a cabo en un tramo carretero del estado de Durango, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

De acuerdo con García Harfuch, con este aseguramiento se evitó la posible fabricación de millones de dosis de narcóticos, así como que los recursos provenientes de su venta llegaran a manos de organizaciones criminales.

El detenido y los materiales asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones correspondientes.