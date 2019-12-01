Decomisan 6 toneladas de cigarros "piratas" en Ciudad de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 11:48:17

Ciudad de México, a 27 de octubre 2026.- Autoridades de seguridad de la Ciudad de México aseguraron 6 toneladas de cigarros apócrifos en la alcaldía Cuauhtémoc.

Según la información oficial, el operativo derivó del descubrimiento de la venta de cigarrillos ilegales en Huixquilucan, Estado de México, en donde decomisaron máquinas para la elaboración, confección, empaquetado y distribución de ese producto.

Tras el cateo identificaron cuatro inmuebles en la CDMX utilizados para almacenar cigarrillos destinados a su distribución final.

Posteriormente, los agentes de la Secretaría de Seguridad capitalina ejecutaron una orden de cateo en la colonia Morelos, en donde encontraron en incautaron 547 cajas de cigarros apócrifos, con un peso aproximado de seis toneladas.

Los inmuebles y la mercancía fueron sellados y quedaron bajo resguardo policial.