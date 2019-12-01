Dan casi 300 años de prisión a secuestrador y homicida de hijo de Javier Sicilia

Ciudad de México, a 25 de agosto 2025.- Un hombre identificado como José Luis “L”, recibió una sentencia de 293 años en prisión, por su responsabilidad en los delitos de privación de la libertad y de la vida de siete personas, entre ellas Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del poeta Javier Sicilia.

Lo anterior lo dio a conocer la Fiscalía General de la República (FGR), a través de un comunicado en el que detalló que en marzo de 2011 en Jiutepec, Morelos, “diversos individuos armados, entre ellos el hoy sentenciado e integrantes de una organización criminal, privaron de la libertad a siete personas”.

Asimismo, la autoridad federal agregó que “el mismo día, en la colonia Villas del Descanso, también en Jiutepec, los delincuentes privaron de la vida a las víctimas para posteriormente trasladarlas a un fraccionamiento en el municipio de Temixco, de dicha entidad”.

En ese sentido, la Fiscalía señaló que un juez federal dictó una condena de 293 años de prisión y una multa de 530 mil 386 pesos a José Luis ‘L’, alias “El Jabón“, “por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada, además de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas”.