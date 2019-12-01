Dan a conocer nombres de las víctimas del accidente entre autobús y tren en la comunidad de La Nopalera de Comonfort, Guanajuato

Dan a conocer nombres de las víctimas del accidente entre autobús y tren en la comunidad de La Nopalera de Comonfort, Guanajuato
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 07:37:24
Comonfort, Guanajuato, a 29 de sepriembre de 2025.- Las autoridades dieron a conocer la identidad de las cinco personas que perdieron la vida el pasado sábado 27 de septiembre, tras el choque de un autobús de pasajeros contra un tren en la comunidad de La Nopalera.

Las víctimas fueron identificadas como:

  • Monserrat Mendoza Mendoza
  • María Elena Valle Flores
  • Ma. del Carmen Torres Olivares
  • María Guadalupe Torres Olivares
  • J. Cruz Hernández Nieves

Según los reportes oficiales, el accidente se produjo cuando la unidad de transporte intentó ganarle el paso al tren, lo que provocó la colisión y dejó a cinco personas fallecidas en el lugar, así como varios heridos que fueron trasladados a hospitales cercanos.

Al sitio acudieron 15 elementos de Protección Civil Comonfort, desplegando dos ambulancias, un camión de rescate y contraincendios y una unidad utilitaria. Se sumaron al operativo equipos de Cruz Roja San Miguel de Allende y Celaya, Rescate S.O.S Celaya, Protección Civil San Miguel de Allende y el Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato (SUEG), trabajando en coordinación para atender a los lesionados y resguardar la escena.

La zona fue acordonada por elementos municipales y Guardia Nacional, mientras peritos de la Fiscalía levantaban evidencias y realizaban el procesamiento de la escena para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicaron las necropsias de ley y se entregaron a sus familiares.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a respetar las normas de tránsito y extremar precauciones al circular por zonas ferroviarias, con el fin de evitar más tragedias.

