Dan 33 años de prisión a secuestrador de un estudiante universitario en José Sixto Verduzco, Michoacán

Morelia, Michoacán, 5 de abril del 2026.- Mediante la figura jurídica de procedimiento abreviado, un Tribunal de Enjuiciamiento emitió sentencia condenatoria de 33 años y 3 meses de prisión en contra de Juan Daniel “N”, al aceptar su responsabilidad en el delito de secuestro; hechos ocurridos en el municipio de José Sixto Verduzco.

Sobre el particular se informó que el 22 de octubre de 2023, la víctima -de en ese entonces 29 años de edad- fue privada de su libertad cuando se encontraba a bordo de su vehículo que estaba estacionado en la calle Encino, en la localidad de Héroes de Chapultepec del municipio referido.

El estudiante fue trasladado en una motocicleta a una vivienda abandonada ubicada en el municipio de Huanímaro, Guanajuato. Posteriormente, Juan Daniel “N” exigió una suma considerable de dinero como rescate; sin embargo, el 23 de octubre de 2023, se realizó un pago inicial, pero el hombre no fue liberado. Finalmente, el 24 de octubre, elementos de la policía estatal de Huanímaro lograron rescatarlo.

Lo anterior fue denunciado ante la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y a la Extorsión, que emprendió los actos de investigación, los cuales permitieron establecer la identidad y relación de Juan Daniel “N” en el delito, por lo que se solicitó una orden de aprehensión, misma que fue obsequiada y cumplimentada.

Una vez satisfechos los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se solicitó la apertura del procedimiento abreviado, mediante el cual, el órgano jurisdiccional resolvió sentenciar a Juan Daniel “N” a 33 años y 3 meses de prisión, así como al pago por concepto de reparación del daño.