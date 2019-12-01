Dan 131 años de prisión a secuestrador y homicida de hija de la activista Miriam Rodríguez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 11:14:50

Reynosa, Tamaulipas, a 21 de agosto 2025.- Un hombre identificado como Enrique Yoel “R”, recibió condena de 131 años en prisión, por los delitos de secuestro y homicidio en agravió de Karen Alejandra; así como por su responsabilidad en asociación delictuosa, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJ).

Un juez mixto de Primera Instancia emitió la sentencia al considerar contundentes las pruebas de la comisión del delito, presentadas por el agente del Ministerio Público (AMP) encargado del caso.

Enrique Yoel fue sentenciado por el secuestro en el municipio de San Fernando, Tamaulipas en 2012, en contra de Karen Alejandra, hija de la activista Miriam Rodríguez.

Cabe mencionar que los restos de la víctima fueron localizados en 2014.

Por su parte, la madre buscadora fue asesinada el 10 de Mayo del año 2017.

La historia de Miriam Rodríguez y su lucha por encontrar a su hija, así como a muchos otros desaparecidos, fue llevada al cine en la película La Civil, que fue dirigida por Teodora Mihai y protagonizada por Arcelia Ramírez y recibió una ovación de pie de 8 minutos en el Festival de Cannes del año 2021.