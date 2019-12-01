Cuatro lesionados deja un incidente de Qrobus en la colonia Satélite 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 18:42:38

Querétaro, Querétaro, a 29 de octubre de 2026.- Esta tarde, servicios de emergencias se movilizaron a la colonia Satélite, en donde se reportó un incidente de una unidad de Qrobus.

El camión, circulaba sobre la avenida de la Piedra, sin embargo, al llegar a la altura de la calle Agua, un menor, a bordo de un patin eléctrico, le realizó un corte de circulación.

Al realizar el corte, el operador del Qrobus frenó, para evitar arrollar al menor, lo que ocasionó que al menos cuatro pasajeros resultaran heridos.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, valoraron a los pasajeros y determinaron que no presentaban heridas graves.