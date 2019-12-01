Crimen pierde más de 139 millones de pesos tras segundo decomiso en costas de Guerrero: Marina frustra llegada de más de un millón de dosis a las calles

Acapulco, Gro., a 23 de agosto de 2025.- En una operación conjunta realizada en altamar, la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, logró el aseguramiento de 601 kilos de cocaína y la detención de cuatro presuntos responsables, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El operativo se llevó a cabo tras labores de patrullaje marítimo y aéreo en aguas nacionales. Durante la vigilancia, personal naval detectó una embarcación menor que transportaba 20 bultos tipo costalillas. Al realizar la inspección, se localizaron 600 paquetes envueltos en plástico negro que contenían la droga.

De acuerdo con las autoridades, la cantidad asegurada equivale a impedir que cerca de 1 millón 200 mil dosis lleguen a las calles, lo que representa también una afectación económica a los grupos delictivos estimada en más de 139 millones de pesos.

Tras la detención, los cuatro tripulantes recibieron la lectura de sus derechos y, junto con la embarcación y la droga decomisada, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal.

Este golpe al narcotráfico se suma a los más recientes aseguramientos que, en conjunto, alcanzan 1.5 toneladas de cocaína incautadas en los últimos días. Según cifras oficiales, desde el inicio de la actual administración se han decomisado más de 47 toneladas de droga en operativos marítimos.

Las autoridades recalcaron que este tipo de dispositivos de seguridad forman parte de las operaciones permanentes de vigilancia en mar, aire y tierra, cuyo objetivo principal es garantizar el Estado de derecho y reducir la incidencia delictiva en aguas mexicanas.