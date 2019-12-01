Creadores de contenido encuentran cuerpo en descomposición dentro del abandonado Motel Nueva Castilla, en Escobedo, Nuevo León

Creadores de contenido encuentran cuerpo en descomposición dentro del abandonado Motel Nueva Castilla, en Escobedo, Nuevo León
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 17:09:55
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Escobedo, Nuevo León, a 20 de julio de 2026.- El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue localizado durante la madrugada de este lunes al interior del abandonado Motel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y personal ministerial.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió cerca de la 1:00 de la madrugada, luego de que un grupo de creadores de contenido ingresó sin autorización al inmueble, ubicado en el kilómetro 15 de la carretera a Laredo, a la altura de la calle Vía de Galicia. Durante el recorrido encontraron aparentes huellas de arrastre y el cadáver dentro de la habitación número 156, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Al sitio acudieron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y de la Policía Municipal, quienes acordonaron la zona mientras peritos esperaban la autorización judicial para realizar el procesamiento del lugar. El personal ministerial logró ingresar aproximadamente ocho horas después de que se recibió el reporte.

Hasta el momento, la víctima permanece sin identificar. Debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo, las autoridades no han podido establecer sus características físicas ni la ropa que vestía.

Aunque en el lugar se detectaron indicios que podrían apuntar a un hecho violento, entre ellos una presunta huella de arrastre, será la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León la encargada de determinar la causa del fallecimiento y establecer si se trató de un homicidio.

El Motel Nueva Castilla permanece abandonado desde hace varios años y es recordado por haber sido el sitio donde, en abril de 2022, fue encontrado el cuerpo de la joven Debanhi Escobar dentro de una cisterna, un caso que generó una amplia conmoción a nivel nacional.

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