Conflicto familiar por una vivienda termina con tres personas sin vida en Hidalgo

Conflicto familiar por una vivienda termina con tres personas sin vida en Hidalgo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2026 a las 22:50:18
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Apan, Hidalgo, a 1 de noviembre de 2026.- Una disputa por la propiedad de una vivienda derivó en un hecho violento que cobró la vida de tres integrantes de una familia, entre ellas dos adolescentes de 13 y 16 años, en el municipio de Apan, Hidalgo.

La agresión ocurrió en un domicilio ubicado en la colonia Los Capulines, donde, de acuerdo con los primeros reportes, una discusión relacionada con la posesión del inmueble habría desencadenado un ataque con arma blanca contra las víctimas.

En el lugar perdió la vida una mujer, mientras que los dos menores resultaron gravemente heridos, por lo que fueron trasladados de emergencia al Hospital General del Altiplano para recibir atención médica.

Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones y a la pérdida de sangre, ambos adolescentes fallecieron horas después de su ingreso al centro hospitalario, con lo que el número de víctimas mortales ascendió a tres.

Tras los acontecimientos, autoridades detuvieron a una mujer, hermana de la primera víctima y madre del joven señalado como presunto responsable de la agresión. La detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público, instancia que deberá determinar su situación jurídica y las posibles responsabilidades en el caso.

Por su parte, el presunto agresor no había sido localizado hasta los primeros reportes de los hechos, luego de que presuntamente huyera del lugar tras cometer el ataque.

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la agresión y determinar cómo se desarrolló el conflicto familiar que terminó en la muerte de tres personas.

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