Ataques armados contra dos centros de rehabilitación dejan tres fallecidos y cinco heridos en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa, a 1 de noviembre de 2026.- Una jornada de violencia se registró este domingo en Mazatlán, Sinaloa, luego de que dos centros de rehabilitación fueran blanco de ataques armados en distintos puntos del municipio, con un saldo de tres personas asesinadas y cinco más lesionadas por disparos de arma de fuego.

La primera agresión ocurrió alrededor de las 13:00 horas en un inmueble habilitado como centro de atención contra las adicciones, ubicado en la colonia Felipe Ángeles. De acuerdo con los reportes, hombres armados que viajaban en motocicletas llegaron al establecimiento y dispararon contra las personas que se encontraban en el acceso.

En este primer hecho, dos hombres identificados como Jesús, de 40 años, y Kevin, de 25, perdieron la vida, mientras que una tercera persona resultó herida y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Horas más tarde, alrededor de las 17:00 horas, se registró una segunda agresión contra otro centro de rehabilitación, localizado en la colonia Flores Magón. En esta ocasión, hombres armados dispararon contra un grupo de internos que se encontraba en una banqueta, observando un partido de futbol en las inmediaciones de un parque.

El segundo ataque dejó a una persona sin vida y cuatro más heridas. Tras las detonaciones, algunos de los internos intentaron escapar para ponerse a salvo, mientras que los servicios de emergencia acudieron para auxiliar a las víctimas y trasladar a los lesionados a distintos hospitales.

Elementos de las corporaciones de seguridad acudieron a ambos establecimientos para resguardar las zonas, en tanto personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes e inició las investigaciones para esclarecer los hechos.

Por su parte, elementos del Ejército Mexicano desplegaron operativos de búsqueda para localizar a los responsables de las agresiones. Hasta el cierre de los reportes, no se había informado sobre personas detenidas.