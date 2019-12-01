Confirman que árbitro asesinado en Apaseo el Alto, Guanajuato, era trabajador municipal 

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 12:27:02

Apaseo el Alto, Guanajuato, a 3 de octubre de 2025.– Autoridades municipales confirmaron que Alejandro Vargas Ruíz, trabajador de la Dirección de Servicios Públicos y quien en sus ratos libres se desempeñaba como árbitro de fútbol, fue asesinado a balazos la noche de este jueves al concluir un partido en la deportiva de la colonia Santa Elena Norte.

De acuerdo con la información preliminar, el ataque ocurrió tras finalizar el encuentro deportivo. Vargas Ruíz, quien fungía como árbitro, fue sorprendido por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.

El trabajador municipal cayó al suelo gravemente herido, mientras los asistentes entraron en pánico y solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911. Minutos después arribaron policías y paramédicos, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue asegurada por elementos de seguridad y se notificó a la Fiscalía Regional para el inicio de las investigaciones. Agentes de Investigación Criminal y peritos forenses realizaron el levantamiento de indicios y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la necropsia de ley.

En tanto, corporaciones de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo en comunidades cercanas en busca de los agresores, sin que hasta el momento se reporten resultados o detenciones.

El gobierno municipal lamentó la pérdida de Vargas Ruíz, a quien reconoció tanto por su labor como servidor público como por su pasión por el deporte, extendiendo sus condolencias a la familia.