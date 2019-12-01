Confirman intercambio de disparos en zona centro de Celaya, Guanajuato; hay un fallecido y un detenido

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 10:31:58
Celaya, Guanajuato, a 23 de septiembre de 2025.- La noche del lunes se registró un hecho de alto impacto en la zona centro de Celaya que dejó como saldo a un hombre abatido y otro detenido, ambos de entre 18 y 25 años de edad, tras un intercambio de disparos con autoridades.

El director de Policía Municipal, Bernardo Rafael Cajero Reyes, informó que el suceso comenzó luego de un reporte ciudadano sobre un vehículo que circulaba de manera imprudente en el bulevar de acceso al centro.

“El personal de Guardia Nacional se acercó para intervenir y hubo un intercambio de disparos; posteriormente también intervino personal de la Defensa Nacional, logrando detener el vehículo y asegurar a una persona”, explicó.

Detalló que los enfrentamientos ocurrieron en tres puntos distintos, incluyendo calles cercanas a la avenida Hidalgo y 5 de Mayo.

“Se aseguraron un arma corta, chalecos, cargadores y cartuchos. La información sobre los sujetos ya fue proporcionada a la Fiscalía para continuar con las investigaciones”, puntualizó.

Cajero Reyes indicó que un elemento de la Guardia Nacional resultó con una lesión leve en el brazo, pero ya se encuentra fuera de peligro.

“Privilegiamos la vida de las personas y por eso logramos un saldo blanco en cuanto a civiles. El personal está capacitado para actuar de manera prudente y evitar daños colaterales”, aseguró.

El jefe policial pidió a la ciudadanía mantener la calma y seguir protocolos de seguridad en estos casos.

“Lo más importante es resguardarse, no salir a ver qué está pasando. Las autoridades estamos trabajando de manera coordinada y de forma inmediata en cualquier incidente, lo que ha permitido buenos resultados”, concluyó.

Noventa Grados
