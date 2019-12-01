Confirman el fallecimiento de un menor herido por ataque durante fiesta patronal en San Miguel Allende, Guanajuato 

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 23:00:23
San Miguel de Allende, Guanajuato, a 20 de agosto de 2025.- El secretario de Seguridad Pública municipal, Cristian Ortiz, confirmó el deceso de un menor de edad que resultó herido durante el ataque armado registrado en el evento patronal de El Malanquín.

“Lamentablemente, una persona menor de edad, de iniciales LAC, perdió la vida derivado de las heridas que le produjo dicho evento. Estamos en contacto con los familiares para brindar el apoyo necesario”, expresó el funcionario en conferencia de prensa.

Ortiz informó que siete personas más permanecen hospitalizadas, entre ellas seis hombres y una mujer, quienes se reportan estables y en proceso de recuperación.

En cuanto a las acciones de seguridad, aseguró que las autoridades locales trabajan en coordinación con la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional, el Ejército y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.
“Estamos proporcionando todo el material con el que cuenta el municipio para el esclarecimiento de los hechos y dar los resultados necesarios que devuelvan la tranquilidad a San Miguel”, afirmó.

Finalmente, llamó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades. “Confiemos en nosotros como autoridad, pero también necesitamos de ustedes. Recordemos que la seguridad la hacemos todos”, puntualizó.

Noventa Grados
