Confirman el fallecimiento de menor que fue contagiada de rabia en Zacatecas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 16:58:28
Zacatecas, Zacatecas, a 25 de agosto de 2025.- Este lunes, se confirmó el fallecimiento de una joven de 17 años, que fue contagiada de rabia luego de que un zorrillo la mordiera la semana pasada, en la comunidad de Mezquital del Oro, al suroeste de la entidad.

La Secretaría de Salud de Zacatecas, indicó que la causa del fallecimiento de la menor fue por una falla multi-orgánica, derivada de la infección por rabia. A pesar de eso, indican que están en espera de la confirmación del Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, para que las pruebas recabadas ratifiquen que se trata de un deceso por contagio de rabia.

“En las últimas horas de este domingo, la paciente, originaria del municipio de Mezquital del Oro, recayó significativamente en su estado de salud, pese a los esfuerzos del equipo médico que estuvo atento a su evolución las 24 horas del día, mientras permaneció hospitalizada”, indico la Secretaría de Salud de Zacatecas.

“Se esta dando continuidad al protocolo de profilaxis, realizando pruebas a las personas que estuvieron cerca de la paciente y la trazabilidad de la ruta para evitar posibles nuevos contagios”, concluyó la dependencia.

 

