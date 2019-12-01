Confirman dos civiles abatidos tras agresión al Ejército entre Uruapan y Ziracuaretiro, Michoacán 

Confirman dos civiles abatidos tras agresión al Ejército entre Uruapan y Ziracuaretiro, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 15:32:53
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ziracuaretiro, Mich., a 17 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) informó que en la comunidad de San Andrés Coru, municipio de Ziracuaretiro, se registró un enfrentamiento armado derivado de una agresión contra elementos del Ejército Mexicano, que dejó como saldo preliminar a dos civiles abatidos.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles y no se reportaron militares lesionados. En el lugar se aseguraron varias armas de fuego y un artefacto explosivo.

Previamente, la fuerte movilización de autoridades en la comunidad Caltzontzin, Uruapan, y San Andrés Coru, alertó a los pobladores de la región.

Ante el hallazgo de una granada, personal del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos fue desplegado para su desactivación, mientras que corporaciones estatales y federales reforzaron la presencia operativa en la región.

La SSP detalló que se incrementaron los patrullajes de la Guardia Civil en coordinación con el Ejército, con el objetivo de restablecer la seguridad en la zona boscosa de Caltzontzin y sus alrededores, donde también se reportaron detonaciones.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tragedia en CDMX: pipa iba a exceso de velocidad desata investigación.
Confirman dos civiles abatidos tras agresión al Ejército entre Uruapan y Ziracuaretiro, Michoacán 
Hallan cadáver en Gabriel Zamora, Michoacán 
Reportan varios muertos por choque entre pistoleros y autoridades en la comunidad Caltzontzin, en Uruapan, Michoacán 
Más información de la categoria
Confirman dos civiles abatidos tras agresión al Ejército entre Uruapan y Ziracuaretiro, Michoacán 
El abogado de Caro Quintero ahora defiende a los hijos de AMLO en Zacatecas: amparo los blinda en red de huachicol fiscal
Por la vía legal, teleférico de Uruapan va: Bedolla
Recibe el rey Carlos III a Donald Trump en su visita a Reino Unido
Comentarios