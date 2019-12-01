Confirman dos civiles abatidos tras agresión al Ejército entre Uruapan y Ziracuaretiro, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 15:32:53

Ziracuaretiro, Mich., a 17 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) informó que en la comunidad de San Andrés Coru, municipio de Ziracuaretiro, se registró un enfrentamiento armado derivado de una agresión contra elementos del Ejército Mexicano, que dejó como saldo preliminar a dos civiles abatidos.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles y no se reportaron militares lesionados. En el lugar se aseguraron varias armas de fuego y un artefacto explosivo.

Previamente, la fuerte movilización de autoridades en la comunidad Caltzontzin, Uruapan, y San Andrés Coru, alertó a los pobladores de la región.

Ante el hallazgo de una granada, personal del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos fue desplegado para su desactivación, mientras que corporaciones estatales y federales reforzaron la presencia operativa en la región.

La SSP detalló que se incrementaron los patrullajes de la Guardia Civil en coordinación con el Ejército, con el objetivo de restablecer la seguridad en la zona boscosa de Caltzontzin y sus alrededores, donde también se reportaron detonaciones.