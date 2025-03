Confirman citricultores de Michoacán que empacadoras no reabrieron 

Morelia, Michoacán, a 11 de marzo del 2025.- Bernardo Bravo, representante de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán A.C, confirmó a través de sus redes sociales, que debido a las condiciones de inseguridad, las empacadoras de limón no tienen operaciones de manera normal.

Señala en su texto, que buscan trabajar bajo mejores condiciones y eliminar de raíz lo que llamó "mecanismos oscuros", al referirse a las extorsiones, de las cuales son víctimas por parte del crimen organizado.

"Es importante hacerles saber que las empacadoras en el municipio de Apatzingán, no reabrieron de manera normal, la condición de inseguridad no lo permite... Amigas y amigos, no es normal trabajar siendo extorsionados", manifestó Bernardo Bravo.

El empresario limonero, también solicitó a los productores del citrico, mantener el corte los días lunes, miércoles y viernes, con la finalidad de administrar mejor la cosecha y mantener el equilibrio en los precios.

Aprovechó para demandar a las autoridades de los tres niveles de gobierno, la construcción de una agenda de paz integral para toda la comunidad, sin dejar de lado las investigaciones en materia de delincuencia organizada.