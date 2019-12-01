Confirma Mauricio Kuri un desaparecido por lluvia, en Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 23 de Agosto de 2025 a las 21:27:31

Querétaro, Querétaro, a 23 de agosto de 2025.- El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González confirmó, a través de una video mensaje, la desaparición de una persona, el día de ayer durante la lluvia que azoto a la capital queretana y lamentó el fallecimiento de dos personas por la misma situación en la zona de Peñuelas.

“Tuvimos desgraciadamente dos personas que perdieron la vida el día de ayer en la noche y tenemos una persona desaparecida”, dijo.

Puntualizó que existe coordinación entre los tres niveles de gobierno para atender la contingencia por la que está pasando la capital.

"Todo gobierno del estado y los gobiernos municipales muy atentos a lo que está pasando, (…) puede seguir lloviendo y estamos por supuesto haciendo lo posible para reaccionar de forma inmediata y eficiente a las y los ciudadanos”.

Exhortó a la población en reportar cualquier situación de riego al número único de emergencias 9-1-1, a demás de estar atentos a los canales oficiales de Protección Civil.