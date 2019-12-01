Confirma la FGE de Oaxaca la desaparición de dos transportistas originarios de Tamaulipas

Oaxaca, Oaxaca, a 1 de diciembre de 2025.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca, confirmó que se activaron los protocolos de búsqueda por la desaparición de dos transportistas originarios de Tamaulipas, de los cuales, sus familiares denunciaron que perdieron contacto con ellos desde el pasado 20 de noviembre en el municipio de Matías Romero Avendaño, en la región del Istmo de Tehuantepec.

Según versiones extraoficiales, en redes sociales indicaron que eran cuatro los conductores desaparecidos en la misma zona, pero las autoridades dieron a c conocer que hasta el momento solamente han recibido la denuncia formal de dos de ellos.

De acuerdo a las cédulas de búsqueda que fueron emitidas por la Unidad de Búsqueda de Personas No Localizadas (DNOL), se investiga la desaparición de Alder Francisco Moreno Hernández, de 38 años de edad, quien salió desde Reynosa, Tamaulipas el pasado 18 de noviembre, conducía una pipa de la empresa Transportes Nava y su último reporte de ubicación fue el 20 de noviembre al llegar al Istmo de Tehuantepec; Fernando Castro Morales, de 41 años, originario de Tamaulipas, operaba una unidad de la empresa Orozco & Orozco, viajó a Matías Romero y se tuvo una última comunicación con él también el pasado 20 de noviembre.

La FGE de Oaxaca informó que realiza trabajos de inteligencia y campo para determinar si existe una conexión directa entre ambos sucesos, debido a que las desapariciones sucedieron en el mismo lapso y zona geográfica, además se pidió la ayuda de las fiscalías estatales de las 31 entidades federativas para extender la búsqueda.