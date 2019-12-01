Confirma García Harfuch golpe a Jalisco: cae presunto sucesor de “El Jardinero” y desmantelan célula en tres estados

Ciudad de México, a 20 de julio de 2026.- Un operativo coordinado entre fuerzas federales culminó con un duro golpe contra la estructura del crimen organizado, luego de que fueran detenidas diez personas, entre ellas un presunto operador de alto nivel identificado como José Guadalupe Ahumada Villegas, alias "M4", señalado como uno de los responsables de mantener las operaciones del grupo criminal tras la captura de "El Jardinero".

La acción fue resultado de labores de inteligencia e investigación desarrolladas por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), quienes ejecutaron siete órdenes de cateo en distintos puntos del estado de Nayarit.

De acuerdo con la información dada a conocer por el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, los detenidos formarían parte de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con presencia y operaciones no sólo en Nayarit, sino también en los estados de Puebla y Tlaxcala, donde presuntamente participaban en diversas actividades delictivas.

Las investigaciones federales atribuyen a esta organización una amplia gama de delitos, entre ellos secuestro, extorsión, homicidio, narcotráfico, tráfico de armas, robo al transporte de carga y extracción ilegal de hidrocarburos, lo que la convertía en un objetivo prioritario para las autoridades.

Durante los cateos fueron aseguradas armas de fuego, diversas cantidades de droga, vehículos, teléfonos celulares y documentación que ahora será analizada como parte de las investigaciones para identificar a otros integrantes de la red criminal y sus posibles vínculos financieros y operativos.

Las autoridades federales destacaron que el operativo fue posible gracias a la coordinación interinstitucional y reconocieron el respaldo brindado por el Gobierno de Nayarit durante el desarrollo de las acciones.

Con estas detenciones, el Gabinete de Seguridad busca debilitar la capacidad operativa del CJNG en la región occidente del país y limitar la expansión de una de sus células con presencia en entidades del centro de México.