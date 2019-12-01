Irán suspende paso de petroleros en el estrecho de Ormuz tras ataques de Israel en Líbano

Irán suspende paso de petroleros en el estrecho de Ormuz tras ataques de Israel en Líbano
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 10:35:17
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Teherán, Irán, 8 de abril del 2026.- Irán suspendió temporalmente la navegación de buques petroleros en el estrecho de Ormuz luego de los ataques aéreos de Israel contra Líbano, los cuales dejaron decenas de muertos y cientos de heridos, según reportes del Ministerio de Salud libanés.

De acuerdo con la agencia iraní Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria, el tránsito de petroleros fue detenido como respuesta a la ofensiva israelí.

El Ministerio de Salud de Líbano informó que aviones de guerra israelíes realizaron una serie de bombardeos simultáneos en distintas zonas del país, lo que provocó un saldo preliminar de numerosas víctimas mortales y personas lesionadas.

Más tarde, la misma agencia iraní indicó que dos petroleros pudieron cruzar sin problemas el estrecho de Ormuz después de que se estableciera un alto al fuego temporal de dos semanas, lo que permitió reanudar parcialmente el tránsito marítimo.

Según reportes citados por medios internacionales, Irán habría advertido a mediadores internacionales que solo participará en negociaciones de paz si Líbano es incluido en el acuerdo de cese al fuego.

De lo contrario, el país podría revertir la decisión de permitir nuevamente el paso de embarcaciones, aunque hasta ahora no ha anunciado el cierre total del estrecho.

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos estratégicos más importantes para el comercio mundial de petróleo, por lo que cualquier restricción en su tránsito genera preocupación en los mercados internacionales.

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