Conductor termina herido por intentar ganarle el paso al tren en la carretera a Tequisquiapan 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 11:07:29

El Marqués, Querétaro, a 21 de febrero 2026.- La madrugada de este sábado, servicios de emergencias y elementos policiales se movilizaron a la carretera a Tequisquiapan, en donde se reportó un fuerte accidente entre un auto y el tren.

Fue a la altura de la localidad de Guadalupe la Venta, en donde el auto fue impactado en las vías férreas y posteriormente lo sacó del camino, quedando volcado, con importantes daños materiales.

A la zona se movilizaron analistas de Protección Civil del municipio de El Marqués, quienes al llegar, valoraron al conductor y por las heridas que presentó, lo trasladaron al hospital para continuar con la atención.

La vialidad fue abanderada por autoridades, quienes acudieron a tomar conocimiento y con el apoyo de la grúa, se realizaron maniobras, para retirar el auto accidentado.