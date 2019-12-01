Conductor sobrevive de milagro tras estrellarse de frente contra un árbol en Tacámbaro

Conductor sobrevive de milagro tras estrellarse de frente contra un árbol en Tacámbaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Julio de 2026 a las 06:39:28
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Tacámbaro, Michoacán, 05 de julio de 2026.- Un hombre sobrevivió de manera milagrosa luego de que la camioneta que conducía se impactara de frente contra un árbol sobre la carretera Tacámbaro–Villa Madero, a la altura de la tenencia de Yoricostio.

 

El fuerte accidente movilizó a paramédicos y bomberos de Protección Civil de Tacámbaro, quienes al arribar localizaron al conductor atrapado entre los fierros retorcidos de la unidad.

 

Los rescatistas realizaron maniobras de extracción para liberar al lesionado y, una vez fuera del vehículo, le brindaron atención prehospitalaria. Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado de urgencia a un hospital de Tacámbaro para recibir atención médica.

 

Elementos de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente para determinar las causas del accidente, mientras que la camioneta fue retirada con apoyo de una grúa y enviada al corralón.

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