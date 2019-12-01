Asesinan a balazos a un hombre en la colonia Santa María, al sur de Morelia

Asesinan a balazos a un hombre en la colonia Santa María, al sur de Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Julio de 2026 a las 06:24:52
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 05 de julio de 2026.- Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este domingo en calles de la colonia Santa María, al sur de la capital michoacana.

 

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos alertaron al número de emergencias sobre una persona atacada en la calle Ramón López Velarde.

 

Al lugar acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes localizaron a la víctima con lesiones provocadas por proyectil y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

 

La zona fue acordonada para permitir las diligencias de la Fiscalía General del Estado. Posteriormente, personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) realizó el procesamiento del lugar y el levantamiento del cuerpo.

 

La víctima permanece sin identificar y fue trasladada al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicarán los estudios correspondientes.

 

Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del homicidio e identificar a los responsables.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Adolescente de 15 años muere tras estrellar su motocicleta contra un poste en Zamora, Michoacán
Conductor sobrevive de milagro tras estrellarse de frente contra un árbol en Tacámbaro
Ataque armado deja dos heridos en la colonia Independencia en Apatzingán, Michoacán
Asesinan a balazos a un hombre en la colonia Santa María, al sur de Morelia
Más información de la categoria
Identifican cuerpo de ingeniero desaparecido hace cinco meses en Concordia Sinaloa; suman 11 víctimas del mismo día
Atlético Morelia y Cruz Azul empatan 3-3 en intenso duelo de preparación
Claudia Sheinbaum destaca avances del programa Vivienda para el Bienestar durante entrega de casas en Morelia
Ante crisis de desplazamiento en Apatzingán, convocan a integrar comité estatal de víctimas
Comentarios