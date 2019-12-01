Asesinan a balazos a un hombre en la colonia Santa María, al sur de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Julio de 2026 a las 06:24:52

Morelia, Michoacán, 05 de julio de 2026.- Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este domingo en calles de la colonia Santa María, al sur de la capital michoacana.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos alertaron al número de emergencias sobre una persona atacada en la calle Ramón López Velarde.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes localizaron a la víctima con lesiones provocadas por proyectil y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada para permitir las diligencias de la Fiscalía General del Estado. Posteriormente, personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) realizó el procesamiento del lugar y el levantamiento del cuerpo.

La víctima permanece sin identificar y fue trasladada al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicarán los estudios correspondientes.

Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del homicidio e identificar a los responsables.