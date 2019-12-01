Ante crisis de desplazamiento en Apatzingán, convocan a integrar comité estatal de víctimas

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 4 de Julio de 2026 a las 17:20:04

Morelia, Michoacán, a 4 de julio de 2026.- En el municipio que registra uno de los mayores índices de desplazamiento forzado en la entidad, fue lanzada la convocatoria para conformar el Comité de Desplazados de Michoacán (CODEMI).

La iniciativa surge en medio de uno de los últimos desplazamientos forzados de tres localidades de Apatzingán. Según datos proporcionados por el Observatorio de Seguridad Humana de la región, el éxodo fue de 225 personas provenientes de Cueramato, El Guayabo y Cueramatillo a consecuencia de la violencia.

La regidora Carmen Zepeda Ontiveros informó que la conformación de esta asociación civil tiene como objetivo organizar a los afectados para que puedan acceder a los beneficios y apoyos establecidos en la Ley Nacional de Víctimas, los cuales son gestionados a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

“La gente se quiere organizar para podernos apoyar entre nosotros. Los desplazados tienen derechos, pero ¿cómo accedemos a ellos si hasta los están negando? Entonces los voy a organizar y voy a pelear los apoyos para ellos”, declaró la funcionaria.

El objeto social de la CODEMI contempla brindar apoyo a víctimas de violencia extrema, incluyendo casos de desplazamiento forzado interno y daños por el uso de artefactos como drones o minas antipersona. Según Zepeda Ontiveros, aunque la iniciativa nace en Apatzingán, ya se han sumado personas de municipios como Coahuayana, Múgica, Parácuaro y Tumbiscatío.

“Se dedicará a organizar y brindar apoyo a toda persona en condición de víctima por violencia extrema... siniestros por enfrentamientos armados entre grupos criminales o explosiones de artefactos tirados por drones y siniestros causados por minas antipersona”, detalla el acta constitutiva en proceso.

La convocatoria para integrarse a este comité permanecerá abierta hasta el 30 de julio del presente año. Los interesados deberán contactar a la regidora Zepeda Ontiveros y presentar documentación básica como INE, RFC y CURP, requisitos necesarios para la protocolización de la asociación ante notario público.