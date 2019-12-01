Enfrentamiento contra civiles armados deja un marino muerto y 3 más lesionados en Mazatlán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Julio de 2026 a las 14:18:50

Mazatlán, Sinaloa, a 4 de julio 2026.- Un enfrentamiento armado entre personal de la Secretaría de Marina-Armada de México y un grupo criminal dejó un saldo de un agente muerto y tres más heridos, en la zona serrana de Mazatlán, Sinaloa.

Según información oficial, tres de los uniformados fueron trasladados a hospitales de la región, sin embargo, uno de ellos falleció mientras recibía atención médica.

De acuerdo con versiones extraoficiales, la refriega se desarrolló en la comunidad de San Marcos, cerca de la zona serrana del puerto, en donde los marinos realizaban patrullajes de prevención cuando fueron recibidos con disparos de varios hombres.

Cabe señalar que hasta el momento se desconoce si los atacantes sufrieron bajas o hay lesionados en su bando; sin embargo, tras la agresión, personal de seguridad de los tres niveles de gobierno desplegó un operativo para dar con su paradero.