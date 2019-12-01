Enfrentamiento contra civiles armados deja un marino muerto y 3 más lesionados en Mazatlán

Enfrentamiento contra civiles armados deja un marino muerto y 3 más lesionados en Mazatlán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Julio de 2026 a las 14:18:50
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Mazatlán, Sinaloa, a 4 de julio 2026.- Un enfrentamiento armado entre personal de la Secretaría de Marina-Armada de México y un grupo criminal dejó un saldo de un agente muerto y tres más heridos, en la zona serrana de Mazatlán, Sinaloa.

Según información oficial, tres de los uniformados fueron trasladados a hospitales de la región, sin embargo, uno de ellos falleció mientras recibía atención médica.

De acuerdo con versiones extraoficiales, la refriega se desarrolló en la comunidad de San Marcos, cerca de la zona serrana del puerto, en donde los marinos realizaban patrullajes de prevención cuando fueron recibidos con disparos de varios hombres.

Cabe señalar que hasta el momento se desconoce si los atacantes sufrieron bajas o hay lesionados en su bando; sin embargo, tras la agresión, personal de seguridad de los tres niveles de gobierno desplegó un operativo para dar con su paradero.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Enfrentamiento contra civiles armados deja un marino muerto y 3 más lesionados en Mazatlán
Hallan cadáver en Parácuaro, Michoacán 
Verano seguro: La SSP lanza medidas preventivas para un verano seguro en Michoacán
Cae presunto responsable de desaparición de 8 jóvenes de call center en Jalisco
Más información de la categoria
Churumuco, Michoacán, al borde del estallido: víctimas de desplazamiento amenazan con recuperar el municipio por la fuerza si autoridades no actúan contra clan político - criminal
Enfrentamiento contra civiles armados deja un marino muerto y 3 más lesionados en Mazatlán
Sheinbaum opina sobre detención de hermana de Emilio Lozoya
Michoacán: Desplazados de Churumuco advierten que tomarán las armas para recuperar sus hogares; claman a Sheinbaum y Bedolla actuar contra Gabino Barrera, jefe de plaza y presunto cuñado de la alcaldesa
Comentarios