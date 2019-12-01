Ataque armado deja dos heridos en la colonia Independencia en Apatzingán, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Julio de 2026 a las 06:35:27

Apatzingán, Mich., a 5 de julio de 2026. La violencia volvió a hacerse presente en las calles de Apatzingán luego de que un ataque armado registrado la tarde noche del sábado dejara como saldo preliminar dos personas lesionadas, movilizando a corporaciones policiacas, cuerpos de emergencia y personal de la Fiscalía General del Estado.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Doctor Miguel Silva, en la colonia Independencia, donde habitantes del sector reportaron al número de emergencias 911 haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que generó alarma entre los vecinos.

Minutos después, elementos de la Policía Municipal y paramédicos acudieron al sitio y localizaron a dos personas con heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Tras brindarles los primeros auxilios, los socorristas las estabilizaron y las trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada. Hasta el momento no se ha informado sobre su identidad ni sobre la gravedad de las lesiones.

La zona donde ocurrió la agresión fue resguardada por los uniformados para preservar los indicios, mientras se notificaba a la Fiscalía General del Estado, cuyos agentes y peritos realizaron las diligencias correspondientes.

Durante el procesamiento de la escena, los investigadores recolectaron diversos indicios balísticos que serán integrados a la carpeta de investigación abierta por estos hechos, con el propósito de establecer la mecánica del ataque, el posible móvil y la identidad de los responsables.

Hasta la publicación de esta nota no se reportaban personas detenidas y las autoridades mantenían abiertas las investigaciones para ubicar a los agresores, quienes lograron darse a la fuga tras perpetrar el ataque.