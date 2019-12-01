 Conductor baleado al volante logra huir y pedir auxilio en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Enero de 2026 a las 23:48:03

Morelia, Mich., a 1 de enero de 2026.— Un hombre fue atacado a balazos mientras conducía una camioneta en la colonia Mariano Escobedo y, gravemente herido, logró avanzar varios kilómetros hasta la colonia Industrial, donde finalmente pidió ayuda.

El hecho generó movilización policial luego de que vecinos de la avenida Guadalupe Victoria, cerca de la calle Santa María de los Urdiales, reportaran al 911 la presencia de una camioneta tipo pick-up negra detenida, con su conductor visiblemente lesionado por disparos de arma de fuego.

Elementos de seguridad acudieron al punto y localizaron al hombre aún con signos vitales, presentando una herida de bala en el abdomen. De inmediato se solicitó la intervención de paramédicos, quienes brindaron atención de urgencia al lesionado, un masculino de aproximadamente 38 años de edad, cuya identidad no fue revelada, y lo trasladaron a un hospital para su atención médica especializada.

La zona fue acordonada por las autoridades mientras personal de la Unidad de Atención Inmediata realizaba las primeras diligencias para el levantamiento de indicios. La camioneta presentaba al menos un impacto de arma de fuego y fue asegurada y trasladada al corralón de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

De acuerdo con el testimonio preliminar de la víctima, el ataque ocurrió cuando circulaba por la colonia Mariano Escobedo, donde fue interceptado por sujetos desconocidos. Tras la agresión, intentó llegar por sus propios medios a un hospital, pero tuvo que detenerse al agravarse su estado de salud.

Las autoridades ya investigan el móvil del ataque y no se reportan personas detenidas hasta el momento.