Aseguran arsenal, rifles de alto poder y autos blindados en Culiacán, Sinaloa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Enero de 2026 a las 18:48:14
Culiacán, Sinaloa, a 1 de enero 2026.- Personal de seguridad federal aseguró un arsenal que incluye un fusil Barret de calibre .50, dentro de un inmueble en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

A través de un comunicado oficial,  se indicó que fue ejecutada una Orden Técnica de Investigación (OTI) en un domicilio del fraccionamiento Portalegre Residencial II. 

Asimismo, se dio a conocer que la acción operativa fue ejecutada por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, además de elementos del Ejército mexicano,  Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía estatal.

En el operativo fue decomisado un fuerte arsenal, entre ellos un fusil Barrett calibre .50, el cual está diseñado para destruir equipo militar, como vehículos blindados ligeros, artillería y comunicaciones.

Entre lo asegurado en el operativo en la ciudad de Culiacán, se encuentra lo siguiente:

  • Una camioneta

  • 13 armas largas, entre las que se encuentra un fusil Barrett calibre .50.

  • Seis armas cortas.

  • 73 cargadores de distintos calibres, incluidos 2 de disco y 2 para calibre .50.

  • Tres mil 300 cartuchos útiles de diversos calibres.

  • Vairas prendas de vestir tácticas.

  • Dos chalecos tácticos, además de un casco en color café.

