Ultiman a tiros a trabajador de la construcción en Jacona, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Enero de 2026 a las 16:54:20

Jacona, Michoacán, 1 de enero del 2026- La manaña de este jueves por causas desconocidas un albañil fue ultimado a balazos en las inmediaciones de la colonia Trasierra del municipio de Jacona, Michoacán.

Fue a las 08:10 horas cuando el C5 Sitec recibió un reporte ciudadano sobre una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en la calle Aguascalientes.

Oficiales de la Policía Municipal, Guardia Civil y paramédicos de Protección Civil Municipal acudieron a la calle en mención donde encontraron al masculino herido tirado boca abajo.

De inmediato los policías acordonaron, mientras los socorritas confirmaron el fallecimiento de quien respondía al nombre de Antonio Ricardo H., R., de 27 años de edad, vecino del citado lugar.

Peritos Especializados de la Fiscalía General del Estado y Policías de Investigación procesaron la escena del crimen para recabar los indicios, después trasladaron el cadáver al Semefo para los estudios correspondientes.