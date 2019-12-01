Se incendia escuela en Guanajuato; señalan que sería por uso de pirotecnia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Enero de 2026 a las 20:18:17

Guanajuato, Guanajuato, a 1 de enero 2026.- Dos salones de la Escuela Bachillerato Sabes, en la comunidad de La Sauceda, perteneciente a la ciudad de Guanajuato, se incendiaron hasta quedar en cenizas durante los festejos del Año Nuevo.

Lo anterior fue informado por pobladores al número de emergencias 911.

Como respuesta al reporte, elementos de Protección Civil y Bomberos se trasladaron de inmediato al plantel educativo y se percataron del fuego en dos salones portátiles de estructura de lámina.

En ese sentido, la dependencia estatal informó que dos aulas presentaron pérdida total, ya que en su interior había materiales plásticos, papel, libros, butacas de metal y madera, y la estantería.

Por su parte, la directora del plantel y la Policía local se presentaron en la zona para realizar recorridos preventivos y emitir recomendaciones.

La dirección de Protección Civil hizo un llamado a evitar el uso de pirotecnia durante esta temporada, especialmente en zonas cercanas a escuelas, viviendas y áreas con pastizal, así como a reportar de inmediato cualquier emergencia.