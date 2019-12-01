Balas rompen la noche en Zamora, Michoacán: ultiman a motociclista en pleno corazón de la ciudad

Balas rompen la noche en Zamora, Michoacán: ultiman a motociclista en pleno corazón de la ciudad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Enero de 2026 a las 22:36:34
Zamora, Mich., a 1 de enero de 2026.– El terror volvió a apoderarse del centro de Zamora la noche de este jueves, cuando un motociclista fue brutalmente asesinado a balazos a plena vista de transeúntes, en un ataque directo que dejó una escena de muerte y desconcierto en una de las zonas más transitadas de la ciudad.

Alrededor de las 20:00 horas, múltiples detonaciones de arma de fuego alarmaron a vecinos y comerciantes de las calles Melchor Ocampo y Galeana Sur, donde un hombre fue abatido sin piedad y quedó tendido sobre el asfalto, junto a su motocicleta.

Elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil y Guardia Nacional arribaron al sitio tras el reporte de una persona herida por proyectil de arma de fuego. Al llegar, localizaron a un masculino gravemente lesionado, recostado junto a una motocicleta azul con negro, con placas del estado de Michoacán.

La zona fue acordonada de inmediato bajo estrictos protocolos de la cadena de custodia, mientras se solicitaba apoyo médico urgente. Minutos después, paramédicos de Rescate confirmaron lo inevitable: el hombre ya no presentaba signos vitales.

La víctima fue identificada como Luis Armado R. V., de 46 años de edad, vecino de la colonia El Porvenir, cuyo cuerpo quedó como mudo testigo de un ataque del que, hasta el momento, no hay rastro de los responsables.

Personal de la Fiscalía General del Estado tomó control de la escena, realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense, donde se le practicarán los estudios de ley.

Noventa Grados
