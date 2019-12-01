Sheinbaum deroga decreto de AMLO que permitía regularización de "autos chocolate"

Sheinbaum deroga decreto de AMLO que permitía regularización de "autos chocolate"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Enero de 2026 a las 22:19:04
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 1 de enero 2025.- El gobierno de México publicó la derogación del decreto instaurado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, con el que se permitía la regularización de vehículos usados importados de manera ilegal al país, también conocidos como “autos chocolate”.

La publicación se llevó a cabo en la versión vespertina del 31 de diciembre de 2025, del Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que entra en efecto a partir del 1 de enero de 2026.

Al respecto, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) la determinación del gobierno federal actual.

De acuerdo con la organización, la medida adoptada por el ex presidente López Obrador, impactó negativamente al mercado interno automotriz con la suma de casi 3 millones de vehículos altamente contaminantes, de dudosa procedencia y desmejorando la seguridad vial del país.

“La culminación de tal decreto confirma las demandas de los distribuidores por eliminar la regularización de lo ilegal y dará certidumbre al mercado interno al tener que ceñirse la internación de vehículos usados de Estados Unidos y Canadá al decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados.”, consideró la AMDA en un comunicado.

El decreto derogado permitía la legalización de autos importados de manera ilegal, conocidos como autos chocolate, en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, entidades con un alto índice de población migrante en Estados Unidos y Canadá.

Noventa Grados
Más información de la categoria
 Conductor baleado al volante logra huir y pedir auxilio en Morelia, Michoacán
Balas rompen la noche en Zamora, Michoacán: ultiman a motociclista en pleno corazón de la ciudad
Se incendia escuela en Guanajuato; señalan que sería por uso de pirotecnia
Cae trailero que viajaba con 400 kilos de estupefaciente ocultos entre filetes congelados, en Sonora: Le dictan prisión preventiva
Más información de la categoria
Sheinbaum deroga decreto de AMLO que permitía regularización de "autos chocolate"
Aseguran arsenal, rifles de alto poder y autos blindados en Culiacán, Sinaloa
Mil 900 disparos y 30 personas para matar a un hombre: uno de los mayores ataques en la historia de Guadalajara y peligrosa postal de México 
Ultiman a tiros a trabajador de la construcción en Jacona, Michoacán 
Comentarios