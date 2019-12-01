Sheinbaum deroga decreto de AMLO que permitía regularización de "autos chocolate"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Enero de 2026 a las 22:19:04

Ciudad de México, a 1 de enero 2025.- El gobierno de México publicó la derogación del decreto instaurado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, con el que se permitía la regularización de vehículos usados importados de manera ilegal al país, también conocidos como “autos chocolate”.

La publicación se llevó a cabo en la versión vespertina del 31 de diciembre de 2025, del Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que entra en efecto a partir del 1 de enero de 2026.

Al respecto, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) la determinación del gobierno federal actual.

De acuerdo con la organización, la medida adoptada por el ex presidente López Obrador, impactó negativamente al mercado interno automotriz con la suma de casi 3 millones de vehículos altamente contaminantes, de dudosa procedencia y desmejorando la seguridad vial del país.

“La culminación de tal decreto confirma las demandas de los distribuidores por eliminar la regularización de lo ilegal y dará certidumbre al mercado interno al tener que ceñirse la internación de vehículos usados de Estados Unidos y Canadá al decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados.”, consideró la AMDA en un comunicado.

El decreto derogado permitía la legalización de autos importados de manera ilegal, conocidos como autos chocolate, en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, entidades con un alto índice de población migrante en Estados Unidos y Canadá.