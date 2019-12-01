Cae trailero que viajaba con 400 kilos de estupefaciente ocultos entre filetes congelados, en Sonora: Le dictan prisión preventiva

Caborca, Son., a 1 de enero de 2026.— Lo que aparentaba ser un traslado rutinario de productos congelados terminó por destapar uno de los golpes más contundentes al crimen en Sonora. Autoridades federales aseguraron casi 400 kilogramos de presunta cocaína ocultos en cajas de filete congelado, y lograron la detención de Jared “N”, conductor de un tractocamión interceptado sobre la carretera federal número 2, en el tramo Caborca–Sonoyta.

El aseguramiento se realizó en flagrancia gracias a un operativo coordinado de alto nivel, en el que participaron agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en conjunto con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y autoridades estatales.

De acuerdo con información oficial de la Fiscalía General de la República (FGR), la droga viajaba cuidadosamente camuflada entre mercancía congelada, una modalidad cada vez más utilizada por el crimen organizado para intentar burlar los filtros de seguridad y trasladar droga a gran escala por carreteras estratégicas del país.

Tras su captura, Jared “N” fue presentado ante un juez federal, donde el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sonora, le imputó el delito de contra la salud en la modalidad de transporte de cocaína. Aunque la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, el juez determinó prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado permanecerá recluido mientras se define su situación jurídica.

El decomiso representa un duro golpe a las redes de tráfico de drogas que operan en el norte del país, particularmente en corredores carreteros clave para el trasiego de estupefacientes hacia la frontera.

La FGR reiteró que la persona detenida se presume inocente hasta que exista una sentencia condenatoria, conforme a lo establecido por la ley, sin embargo, el volumen del cargamento y la forma en que era transportado evidencian la magnitud del intento criminal frustrado en Sonora.