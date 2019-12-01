Condenan en Uruapan a acusado de homicidio de menor de edad en la colonia Ampliación Tierra y Libertad

Morelia, Michoacán, 22 de agosto de 2025.- En Uruapan, un juez de enjuiciamiento sentenció a Jesús Dasaet L. por el delito de homicidio en persona menor de edad, imponiéndole 40 años de prisión, la suspensión de sus derechos civiles y políticos por el lapso de la pena corporal y el pago de la reparación del daño por $1 millón 259 mil 585.8 pesos.

El 8 de mayo de 2024 pasadas las 7 de la tarde, la víctima se encontraba sobre la calle Emiliano Zapata esquina con calle Granada de la colonia Ampliación Tierra y Libertad, el sentenciado se acerca a la víctima, saca un arma de fuego y le dispara en diversas ocasiones para retirarse del lugar; la víctima falleció a consecuencia de la herida producida por proyectil disparado de arma de fuego penetrante en cráneo.

En la Región de Zamora, por la violación agravada de una víctima mujer, un juez de oralidad penal condenó a Israel S. con 9 años 1 mes y 6 días de prisión, a la reparación del daño moral a favor de la víctima que se cuantificará con un juez de ejecución de sanciones penales, al tiempo que se le negaron beneficios conforme a la pena impuesta.

Durante el juicio oral se pudo conocer que en octubre de 2022, la víctima se encontraba caminado por una calle en la localidad de Quencio, municipio de Coeneo, a la altura de una casa abandonada denominada Casa de Godoy, momento en el cual el sentenciado se acerca a bordo de una bicicleta, la lleva al interior del inmueble abandonado para con golpes y amenazas cometer el delito.

En otro asunto penal, en Zitácuaro se vinculó a proceso a Magdiel U. C. por su probable intervención en el homicidio calificado de Armando L. L., imponiéndole prisión preventiva oficiosa y un plazo de investigación de 2 meses.

Se le imputa que en marzo de 2022 ordenó a José L. que trasladara a un hombre (aún por identificar) de un domicilio en Aputzio de Juárez, al domicilio de la víctima en la colonia México 68, con la finalidad de privarla de la vida, por un acuerdo realizado con el imputado. El traslado ocurre y la víctima fue privada de la vida por varios disparos que le ocasionaron una laceración de corazón.

En otra vinculación a proceso en Zitácuaro, una jueza determinó la probable intervención de Iván C. en el homicidio calificado de Abraham M., imponiéndole prisión preventiva oficiosa y 3 meses para la investigación; se le imputa que el pasado 7 de mayo en la presa de Zirahuato, localidad de Laguna Seca, municipio de Tuxpan, al quedarse solo con la víctima, le disparó con arma de fuego.