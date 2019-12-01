Balean a vendedor de hamburguesas en su negocio en Apatzingán, Michoacán; se debate entre la vida y la muerte

Balean a vendedor de hamburguesas en su negocio en Apatzingán, Michoacán; se debate entre la vida y la muerte
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 23:28:55
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Apatzingán, Mich., a 16 de octubre de 2026.— Un comerciante dedicado a la venta de hamburguesas resultó lesionado por proyectil de arma de fuego, luego de que sujetos armados que se desplazaban en motocicleta abrieran fuego contra su establecimiento en la colonia Los Limones, en esta ciudad.

La agresión se registró sobre la avenida 22 de Octubre, en su cruce con la calle Ramón Ponce Álvarez, donde el vendedor fue sorprendido por los disparos mientras se encontraba en su puesto de comida.

El lesionado fue identificado como Mauricio Rafael, de 28 años de edad, quien recibió un impacto de bala en el abdomen, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Protección Civil Municipal acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron de urgencia a un hospital, donde recibiría atención médica especializada.

Hasta el momento, se desconocen las causas del ataque armado, así como la identidad y el paradero de los responsables.

El móvil de esta agresión permanece sin esclarecerse.

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