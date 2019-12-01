Condenan a más de medio siglo de prisión a tres hombres por secuestro agravado en Silao, Guanajuato

Condenan a más de medio siglo de prisión a tres hombres por secuestro agravado en Silao, Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 17:14:28
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Silao, Guanajuato, 12 de septiembre del 2025.– Tres integrantes de una célula criminal fueron sentenciados a más de 55 años de cárcel por el delito de secuestro agravado, cometido en agravio de dos personas en el municipio de Silao.

La resolución se dictó en el Juzgado de Oralidad, donde el tribunal de enjuiciamiento, integrado por juezas y jueces, escuchó los alegatos finales de la agente del Ministerio Público y del asesor jurídico de las víctimas. Ambos solicitaron una sanción cercana a la pena máxima, al considerar la gravedad de los hechos y el impacto que éstos generaron en las víctimas y sus familias.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas que demostraron que Omar “N”, Pedro “N” y Óscar de Jesús “N” participaron de manera intencional y coordinada en la privación ilegal de la libertad, cada uno con un rol específico dentro de la operación criminal.

Con base en estas evidencias, el tribunal dictó una pena de 55 años de prisión para Omar “N” y Pedro “N”, mientras que Óscar de Jesús “N” recibió una condena de 57 años y 6 meses. Además, se les impuso el pago de multas y la reparación del daño en favor de las víctimas.

Finalmente, se les negaron los beneficios y sustitutivos de pena, por lo que deberán cumplir la condena de forma íntegra en prisión.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Condenan a más de medio siglo de prisión a tres hombres por secuestro agravado en Silao, Guanajuato
Condenan a 188 años de prisión a Jair “N”; fue sentenciado por delitos sexuales en contra de 3 menores en Nuevo León
Vendedora de tamales es ultimada a tiros ante la mirada de comerciantes en Apaseo el Alto, Guanajuato
Apatzingán blindará sus fiestas patrias con inhibidores de drones y medidas preventivas
Más información de la categoria
Estafador se hace pasar por víctima tras explosión de pipa en Iztapalapa; aseguraba que su hija había fallecido en la tragedia para sacar dinero
Vendedora de tamales es ultimada a tiros ante la mirada de comerciantes en Apaseo el Alto, Guanajuato
Identifican a policía muerto y sus dos compañeros heridos tras agresión armada en límites de Michoacán con Jalisco: hay un detenido
Agente del ICE quita la vida a un migrante en Chicago
Comentarios