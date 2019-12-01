Condenan a más de medio siglo de prisión a tres hombres por secuestro agravado en Silao, Guanajuato

Silao, Guanajuato, 12 de septiembre del 2025.– Tres integrantes de una célula criminal fueron sentenciados a más de 55 años de cárcel por el delito de secuestro agravado, cometido en agravio de dos personas en el municipio de Silao.

La resolución se dictó en el Juzgado de Oralidad, donde el tribunal de enjuiciamiento, integrado por juezas y jueces, escuchó los alegatos finales de la agente del Ministerio Público y del asesor jurídico de las víctimas. Ambos solicitaron una sanción cercana a la pena máxima, al considerar la gravedad de los hechos y el impacto que éstos generaron en las víctimas y sus familias.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas que demostraron que Omar “N”, Pedro “N” y Óscar de Jesús “N” participaron de manera intencional y coordinada en la privación ilegal de la libertad, cada uno con un rol específico dentro de la operación criminal.

Con base en estas evidencias, el tribunal dictó una pena de 55 años de prisión para Omar “N” y Pedro “N”, mientras que Óscar de Jesús “N” recibió una condena de 57 años y 6 meses. Además, se les impuso el pago de multas y la reparación del daño en favor de las víctimas.

Finalmente, se les negaron los beneficios y sustitutivos de pena, por lo que deberán cumplir la condena de forma íntegra en prisión.