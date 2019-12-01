Condenan a más de 100 años de prisión a hombre que asesinó a dos agentes de la FGR en Puerto Vallarta, Jalisco 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 19:33:55

Guadalajara, Jal., a 21 de agosto de 2025.- La justicia alcanzó a Fernando “S”, responsable del asesinato de dos elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Fiscalía General de la República (FGR), ocurrido en octubre de 2021 en Puerto Vallarta, Jalisco. Un juez federal lo sentenció a 106 años, dos meses y tres días de prisión, luego de acreditarse su responsabilidad en diversos delitos, entre ellos homicidio calificado con alevosía y ventaja.

De acuerdo con la investigación, el ahora sentenciado disparó contra los agentes de la FGR cuando estos cumplían funciones oficiales. Ambos policías perdieron la vida en el ataque, mientras que el agresor logró escapar inicialmente.

Tras emitirse una orden de aprehensión, Fernando “S” fue ubicado en el estado de Colima mediante trabajos de inteligencia y operativos conjuntos de autoridades de los tres niveles de gobierno, lo que permitió su captura.

Además de los homicidios, fue encontrado culpable de evasión de presos, robo, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y tentativa de homicidio calificado, entre otros delitos.

La FGR informó que el sentenciado deberá cumplir su condena en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, una de las prisiones de máxima seguridad del país.

Con esta resolución, la institución destacó que se hizo justicia por el asesinato de los dos federales que cayeron en cumplimiento de su deber, al tiempo que refrendó su compromiso de continuar con la persecución de los delitos contra sus propios elementos.