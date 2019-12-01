Condenan a más de 100 años de prisión a hombre que asesinó a dos agentes de la FGR en Puerto Vallarta, Jalisco 

Condenan a más de 100 años de prisión a hombre que asesinó a dos agentes de la FGR en Puerto Vallarta, Jalisco 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 19:33:55
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Guadalajara, Jal., a 21 de agosto de 2025.- La justicia alcanzó a Fernando “S”, responsable del asesinato de dos elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Fiscalía General de la República (FGR), ocurrido en octubre de 2021 en Puerto Vallarta, Jalisco. Un juez federal lo sentenció a 106 años, dos meses y tres días de prisión, luego de acreditarse su responsabilidad en diversos delitos, entre ellos homicidio calificado con alevosía y ventaja.

De acuerdo con la investigación, el ahora sentenciado disparó contra los agentes de la FGR cuando estos cumplían funciones oficiales. Ambos policías perdieron la vida en el ataque, mientras que el agresor logró escapar inicialmente.

Tras emitirse una orden de aprehensión, Fernando “S” fue ubicado en el estado de Colima mediante trabajos de inteligencia y operativos conjuntos de autoridades de los tres niveles de gobierno, lo que permitió su captura.

Además de los homicidios, fue encontrado culpable de evasión de presos, robo, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y tentativa de homicidio calificado, entre otros delitos.

La FGR informó que el sentenciado deberá cumplir su condena en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, una de las prisiones de máxima seguridad del país.

Con esta resolución, la institución destacó que se hizo justicia por el asesinato de los dos federales que cayeron en cumplimiento de su deber, al tiempo que refrendó su compromiso de continuar con la persecución de los delitos contra sus propios elementos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Mujer es detenida en Puebla tras ser vista en la calle arrastrando y golpeando a su hijo menor de 3 años; al parecer estaba bajo los efectos de sustancias ilícitas 
Por la presunta comisión de un homicidio, detienen a un sujeto en Paracho, Michoacán
En Álvaro Obregón, Michoacán aseguran más de 900 dosis de estupefacientes
Condenan a más de 100 años de prisión a hombre que asesinó a dos agentes de la FGR en Puerto Vallarta, Jalisco 
Más información de la categoria
Anuncia Gobierno de México inversión de CFE de más de 8 mil mdd para fortalecer la Red Nacional de Transmisión
Dos ataques simultáneos reportados en Cali, Colombia dejan al menos 13 muertos y decenas de heridos; el presidente los cataloga como ataques terroristas 
Operativo federal acaba con red de tráfico de armas en Edomex, Jalisco y Nayarit: Hay 14 detenidos
Policía de Tingambato dirigía banda de secuestradores ligada a grupo armado de Michoacán: Mataron a víctima pese a pago de 2 millones y siguieron extorsionando a la familia 
Comentarios