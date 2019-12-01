Condenan a hombre por secuestrar y extorsionar a dos hermanos en Tacámbaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 11:47:35
Morelia, Michoacán, a 14 de agosto 2025.- Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio en contra de Alejandro “N”, al acreditar su responsabilidad en los delitos de secuestro y extorsión agravada, cometidos en agravio de dos hermanos, en el municipio de Tacámbaro.

Sobre el particular se informó que el 6 de enero de 2021, un agricultor, se encontraba en su domicilio en la localidad de Upanguaro, acompañado de su esposa e hijos menores, cuando el acusado arribó a bordo de un vehículo y tras amagarlo con arma de fuego, lo privó de la libertad. Posteriormente, lo trasladó a un domicilio donde lo mantuvo cautivo junto con otras personas, mientras se negociaba con el hermano de la víctima, la entrega de 2 millones 500 mil pesos.

El agricultor fue liberado el 7 de enero de 2021, tras acordar con sus captores un pago posterior. Sin embargo, el 8 de enero, el acusado reanudó la negociación con el hermano de la víctima, a quien le exigió 2 millones de pesos a cambio de no privar nuevamente de la libertad a su consanguíneo o atentar contra sus vidas.

El 12 de enero se pactó un pago, el cual sería entregado en Tacámbaro. Al presentarse Alejandro “N”  al lugar, portando un arma de fuego para recoger el dinero, fue detenido por  elementos de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS)  que integró la Carpeta de Investigación.

Una vez desahogadas las pruebas, el Tribunal de Enjuiciamiento determinó la responsabilidad penal de Alejandro “N” y emitió fallo condenatorio. En los próximos días se llevará a cabo la audiencia de individualización de la pena.

