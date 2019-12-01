Condenan a 188 años de prisión a Jair “N”; fue sentenciado por delitos sexuales en contra de 3 menores en Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 17:05:16
Monterrey, Nuevo León, a 12 de septiembre de 2025.- El día de hoy, un hombre, el cual fue identificado como Jair “N”, recibió una condena de 188 años de prisión, esto después de que un juez confirmó su culpabilidad en los delitos equiparables a violación y atentados al pudor, en contra de tres menores durante más de 10 años.

Sobre el hecho se informó que el condenado realizó estos delitos en contra de tres menores, hasta que estas fueron adolescentes, ya que, se confirmó que los abusos comenzaron en el año 2001 y se extendieron hasta el 2016.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, indicó que las víctimas (las cuales su identidad ha sido reservada), terminaron con daños físicos, así como psicológicos, ya que además de las violaciones, el sujeto se encargaba de estarlas amenazando constantemente, advirtiéndoles que si decían algo a alguien les haría daño.

Luego de recibir su condena, se informó que Jair "N" será trasladado a un Centro de Reinserción Social Estatal, en el cual cumplirá su sentencia.

