Condenan a 172 años en prisión a culpable de violación agravada en contra una menor en Tamaulipas

Condenan a 172 años en prisión a culpable de violación agravada en contra una menor en Tamaulipas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 08:19:53
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 20 de febrero 2026.- Un hombre identificado como Eduardo “R” recibió una condena de 172 años y 9 meses en prisión, al ser encontrado culpable de los delitos de Abuso sexual agravado y Violación agravada en contra de una adolescente.

Según un comunicado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJ), los agentes del Ministerio Público lograron que un juez condenara al criminal por los hechos registrados en un domicilio del municipio de Tampico.

Según las investigaciones, los delitos se perpetraron en diversas ocasiones en el periodo comprendido entre el 20 de julio de 2021 y el 2 de septiembre de 2024.

Por lo anterior, durante la audiencia de juicio oral, la autoridad judicial dictó el fallo condenatorio, que además incluye el pago de una multa por la cantidad de 26 mil 394.75 pesos, así como el pago por concepto de reparación del daño por la cantidad de 76 mil, 949 pesos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Chiapas inhabilita perfiles de redes sociales ligados a la delincuencia organizada
Tras persecución en Apatzingán, Michoacán, presunto ladrón cae abatido a manos de policías 
Continúan con acciones de búsqueda forense en el Cerro de la Cruz, en Jacona, Michoacán 
Sale del camino y vuelca en la colonia Sauces, de la capital de Querétaro
Más información de la categoria
Dura derrota para Trump: aranceles globales son ilegales, determina Corte Suprema de EEUU
Difunden amenazas de tiroteo en preparatorias de la UANL; autoridades se movilizan
En Arteaga, Michoacán: Aseguran la Guardia Civil y Marina vehículos, armas, cartuchos y equipo táctico 
Fernández Noroña elimina videos de YouTube tras denuncia ante el IEM por presunto hostigamiento contra alcaldesa de Uruapan
Comentarios