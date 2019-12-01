Condenan a 172 años en prisión a culpable de violación agravada en contra una menor en Tamaulipas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 08:19:53

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 20 de febrero 2026.- Un hombre identificado como Eduardo “R” recibió una condena de 172 años y 9 meses en prisión, al ser encontrado culpable de los delitos de Abuso sexual agravado y Violación agravada en contra de una adolescente.

Según un comunicado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJ), los agentes del Ministerio Público lograron que un juez condenara al criminal por los hechos registrados en un domicilio del municipio de Tampico.

Según las investigaciones, los delitos se perpetraron en diversas ocasiones en el periodo comprendido entre el 20 de julio de 2021 y el 2 de septiembre de 2024.

Por lo anterior, durante la audiencia de juicio oral, la autoridad judicial dictó el fallo condenatorio, que además incluye el pago de una multa por la cantidad de 26 mil 394.75 pesos, así como el pago por concepto de reparación del daño por la cantidad de 76 mil, 949 pesos.