Conato de incendio en McDonald’s del Centro de Morelia, Michoacán moviliza a policías y bomberos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 19:23:19
Morelia, Michoacán, a 21 de agosto de 2025.- Un conato de incendio ovacionado por un corto circuito en la sala de máquinas del McDonald’s de la calle Valladolid en el Centro de esta ciudad de Morelia, ocasionó una intensa movilización de autoridades policiacas y servicios de emergencia.

Al respecto se informó que fue esta tarde de jueves que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido negocio ubicado en la calle de Valladolid casi esquina con Virrey de Mendoza, se había registrado un conato de incendio.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia así como Bomberos Municipales quienes al verificar en el lugar confirmaron que se había registrado un corto circuito en el cuarto de máquinas y no había riesgo alguno.

 Es de mencionar que mientras se llevaron a cabo las actuaciones se cerró y limitó la circulación en la zona.

