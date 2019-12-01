Con tiro de gracia, ultiman a automovilista en la Ciudad de México; ocurrió frente a la alcaldía Cuauhtémoc

Con tiro de gracia, ultiman a automovilista en la Ciudad de México; ocurrió frente a la alcaldía Cuauhtémoc
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Septiembre de 2025 a las 12:53:19
Ciudad de México, 14 de septiembre de 2025.- La noche del sábado, un hombre fue hallado sin vida al interior de un vehículo, luego de recibir un impacto de bala en la cabeza, justo a un costado del edificio de la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, en la colonia Buenavista.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 21:00 horas, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendieron un reporte de disparos y localizaron un Kia Río rojo estacionado en la esquina de las calles Mina y Juan Aldama, frente al Hotel Mazoy.

Paramédicos y personal de Protección Civil acudieron de inmediato, pero confirmaron que el hombre, de aproximadamente 40 años, ya no presentaba signos vitales.

La zona fue acordonada y permaneció bajo resguardo policial en espera de peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), quienes se harán cargo de las investigaciones.

