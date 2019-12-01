Cae "El Tío Nico", presunto fundador de organización criminal en CDMX

Cae "El Tío Nico", presunto fundador de organización criminal en CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 10:19:36
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Ciudad de México, a 15 de julio 2026.- Personal de seguridad de la Ciudad de México capturó a Nicolás Enrique “N”, presunto fundador de una organización criminal que opera en la capital.

Según la información oficial, el hombre identificado como “El Tío Nico”, fue detenido en la alcaldía Iztapalapa y trasladado al Reclusorio Norte.

Las autoridades lo tienen señalado como uno de los principales generadores de violencia en la zona oriente de la CDMX.

Además los relacionan con los delitos de narcomenudeo, secuestro y extorsión.

En ese sentido, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México destacó que la detención de ‘Tío Nico’ abona a la desarticulación de la estructura criminal de Los Tanzanios.

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