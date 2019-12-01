Explosión en edificio de Huixquilucan deja 3 heridos; evacúan a 60 personas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 09:00:01

Huixquilucan, Estado de México, a 15 de julio 2026.- Una explosión por acumulación de gas dejó al menos tres personas heridas y daños materiales en un inmueble departamental en el municipio de Huixquilucan, Estado de México.

Según la información disponible, estalló el tanque de gas estacionario de uno de los edificios de departamentos de Residencial Los Yaquis, ubicado en la avenida Jesús del Monte esquina con cerrada de Adolfo López Mateos, en la colonia Jesús del Monte.

Por su parte, la alcaldesa Romina Contreras Carrasco, informó que tras el incidente se movilizó al sitio personal de Protección Civil Municipal, Unidad de Rescate, dirección de Gobierno y Seguridad Pública.

Igualmente mencionó que la situación está bajo control y que las personas heridas fueron trasladadas a hospitales cercanos.