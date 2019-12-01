Con impacto de bala, localizan a hombre sin vida en estacionamiento de la colonia López Mateos de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Septiembre de 2025 a las 11:20:54

Morelia, Michoacán, 14 de septiembre de 2025.- La mañana de este domingo fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre con impactos de bala en un estacionamiento de la calle Francisco Zamarrita, en la colonia Infonavit López Mateos de la ciudad de Morelia, Michoacán.

Junto a la víctima se encontraba una camioneta Chevrolet Edge, que también contaba con varios impactos de arma de fuego.

Habitantes de la zona dieron aviso a la policía, cuyos elementos confirmaron el hallazgo y solicitaron paramédicos; sin embargo, estos solo pudieron certificar la muerte del hombre.

La víctima, de entre 30 y 40 años, no ha sido identificada; se indicó que vestía chaleco café, chamarra beige y pantalón de mezclilla azul. En la escena fueron localizados al menos tres casquillos percutidos.

El cuerpo fue trasladado al SEMEFO y la camioneta fue asegurada por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en tanto que se desconoce el móvil del crimen.